Spagna: esercito prosegue operazione contro Covid-19 e attività disinfezione nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esercito spagnolo prosegue con l’operazione Balmis per il contrasto al contagio da coronavirus, schierando 933 professionisti in 12 località del paese, insieme a altri tremila operatori sanitari militari, che disinfetteranno cinque case di cura, tre centri sanitari e due ospedali questo sabato. Lo riferisce l’agenzia di stampa spagnola “Efe”. Come reso noto dal ministero della Difesa spagnola, le forze armate e l'Unità di emergenza militare (Ume) mantengono i soldati schierati nell’operazione Balmis, per consentire di disinfettare anche Ifema, Mercamadrid, Mercabarna e le pensiline degli autobus a Móstoles (Madrid). (Spm)