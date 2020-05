Fase 2: Confcommercio Lombardia, commercio regionale perderà 8,2 miliardi nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le stime dell'Ufficio studi della Confcommercio milanese, il commercio al dettaglio in Lombardia per il 2020 perderà 8,2 miliardi, equivalenti a un -40 per cento. Il 65,8 per cento delle imprese che subisce perdite è a conduzione familiare, senza dipendenti, e quindi senza Cassa integrazione. Il loro reddito in emergenza Covid-19 scende nel 2020 al 40 per cento di quello in contesto normale. Secondo Confcommercio Lombardia è a rischio chiusura fino al 50 per cento di queste microimprese. A marzo i consumi in Lombardia erano già calati del 32 per cento (4,101 miliardi di euro) e le prospettive sono ancora più negative, a causa del lockdown totale di aprile e delle molte attività commerciali ancora chiuse in questo mese di maggio di avvio della fase 2. È bene ricordare – rileva Confcommercio Lombardia – che, con 211 miliardi, la Lombardia rappresenta il 20 per cento dei consumi nazionali. I settori del turismo e dei servizi, fermi nella quasi totalità (tra il 90 e 100 per cento) escono stremati da oltre due mesi di stop forzato. Secondo Federalberghi, nel 2020, il fatturato del comparto ricettivo subirà una perdita di quasi 17 miliardi di euro (‐71,4 per cento) a livello nazionale. (segue) (com)