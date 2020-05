Fase 2: Confcommercio Lombardia, commercio regionale perderà 8,2 miliardi nel 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche gli oltre 50mila esercizi della ristorazione lombardi sono pressoché fermi, con una parziale ripresa solo per il delivery e il take away. Ogni giorno di chiusura in più produce danni gravissimi e mette a rischio imprese e lavoro: Fipe-Confcommercio (la Federazione italiana dei pubblici esercizi) stima che ogni settimana di chiusura determini a livello nazionale una perdita di 1 miliardo e 700 milioni. La ritardata riapertura degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e di molte attività artigianali, come prospettato nel calendario della fase 2 non farà altro che peggiorare la situazione, secondo Confcommercio Lombardia, che osserva come sia "altrettanto evidente che se ci saranno alcune filiere in grado di ripartire immediatamente a regime, una volta rimosso il blocco, ce ne saranno tante altre, soprattutto le più colpite, come quella turistica, che avranno una ripresa molto lenta. E quando parliamo di filiera turistica parliamo non soltanto degli alberghi, già prostrati da un pressoché totale azzeramento della clientela, ma anche di commercio non alimentare, di attività legate all'organizzazione di eventi, del catering, delle attività d'intrattenimento". Per questo le associazioni del turismo aderenti a Confcommercio hanno chiesto al governo la dichiarazione di stato di emergenza per il settore. (segue) (com)