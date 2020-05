Fase 2: Confcommercio Lombardia, commercio regionale perderà 8,2 miliardi nel 2020 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il commercio non food - osserva Confcommercio Lombardia - è in ginocchio, con ordinativi stagionali sui quali nemmeno svendite e promozioni potranno compensare le perdite ingenti del comparto. Sul fronte degli interventi per le imprese, resta al primo posto la necessità immediata di liquidità, più che con i prestiti, attraverso contributi a fondo perduto. La leva dei prestiti, per l'accesso ai quali peraltro si chiede un immediato azzeramento della burocrazia, dev'essere accompagnata dall'iniezione di soldi 'veri', specie per quei settori che hanno visto ridurre quasi totalmente il proprio fatturato". "Quanto alle locazioni commerciali – conclude Confcommercio Lombardia - chiediamo il riconoscimento dello status giuridico della causa di forza maggiore con la possibilità, per l'operatore commerciale in affitto, di chiedere un indennizzo per fronteggiare il pagamento del canone di locazione. Dev'essere inoltre prevista l'estensione del credito di imposta per le locazioni commerciali anche per i contratti d'affitto d'azienda o di ramo d'azienda. E infine i tributi locali: servono equità e buon senso: se con la chiusura non produco perché devo pagare la tassa rifiuti?". (com)