Ue: M5s, rinnovare impegno solidale rende onore a 70 anni di storia

- Rinnovare l'impegno per la solidarietà europea e proseguire lo sforzo per trovare risposte condivise, soprattutto in situazioni drammatiche, è l'unico modo per rendere onore a 70 anni di storia europea. Lo afferma, in una nota, il portavoce del MoVimento 5 Stelle in commissione Politiche Ue a Montecitorio. "Oggi, così come ormai quasi un secolo fa, i Paesi europei affrontano una fase difficilissima e sono davanti a un'enorme sfida. All'epoca, seppero rialzarsi insieme dalla seconda guerra mondiale ponendo le basi per un grande progetto di integrazione. Ora tocca a noi, eredi di quei 'padri fondatori', costruire per il futuro. L'emergenza che stiamo vivendo non potrebbe manifestarne l'urgenza in modo più forte. È ora delle scelte coraggiose e dei passi avanti compiuti insieme in nome di valori comuni. Nell'Europa dei prossimi decenni non potrà esserci spazio per gli egoismi nazionali", aggiunge. (Rin)