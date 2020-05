Rai: presidente Foa, in articolo di "la Repubblica" gravi errori e imprecisioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

In relazione all'articolo pubblicato oggi, 9 maggio 2020, su "la Repubblica" a firma Carlo Bonini dal titolo "Ecco la strana storia della tentata truffa alla Rai di Marcello Foa", il presidente Foa dichiara che nei sommari, nel testo e nelle grafiche a corredo dell'articolo di Bonini sono riportati gravi errori e imprecisioni che falsano la ricostruzione del mio atteggiamento e dei miei comportamenti in tutta la vicenda della tentata truffa alla Rai, che io stesso ho denunciato alle autorità competenti e nella quale sono parte lesa. Ricordo che tutti gli elementi in mio possesso sono stati da me già portati a conoscenza in audizione anche alla Commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai. Secondo la nota, in particolare è falso, come afferma "la Repubblica", che io abbia mai "autorizzato una operazione da un milione di euro". "È anche falso che io sia il 'Ceo' della Rai, come invece vengo presentato nell'articolo. Senza entrare in dettagli coperti da segreto istruttorio, riguardo alla successione degli eventi e ai contenuti rilevo significativi discostamenti dalla verità. È poi falso quanto scritto da 'la Repubblica' e cioè che Foa chiede che il pagamento venga effettuato dall'amministratore delegato Salini", prosegue la nota. "E gravemente ambigua e fuorviante è la formulazione del titolo in prima pagina e di quello all'interno del quotidiano: 'Ecco la strana storia della tentata truffa alla Rai di Marcello Foa'. "Per tutto questo ho dato mandato ai miei avvocati di agire legalmente", conclude la nota di Foa.