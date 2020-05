Coronavirus: Lazio lancia indagine epidemiologica, 300mila test su operatori sanitari e polizie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partirà lunedì l’indagine epidemiologica voluta dalla Regione Lazio per conoscere meglio la diffusione del coronavirus sul territorio regionale. "Si tratta della più grande indagine di sieroprevalenza – e cioè la rilevazione della presenza degli anticorpi al Covid-19 nel sangue attraverso prelievo venoso – che si svolge in Italia”, hanno rivendicato il governatore Nicola Zingaretti e l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato nel corso della conferenza stampa di presentazione che si è svolta questa mattina all’istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani. Nell’indagine sarà coinvolto tutto il personale sanitario regionale compresi i medici di medicina generale, i pediatri, i medici specialisti, i farmacisti e gli operatori di strutture private accreditate e di servizi esternalizzati e gli operatori delle Rsa per un totale di oltre 100 mila persone. A loro si aggiungeranno i test anche su 62mila agenti delle forze dell’ordine: Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Esercito, Guardia Costiera, Polizia Penitenziaria, ai quali, grazie a un accordo con Anci e Upi , si sono aggiunti anche gli quelli delle polizie locali. "L’adesione ha spiegato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato nel corso della conferenza di presentazione dell’indagine – sarà su base volontaria con la sottoscrizione del consenso informato”. A coordinare e monitorare le attività sarà direttamente lo Spallanzani che ha validato scientificamente i test. "Hanno una attendibilità del 98 per cento", ha assicurato D’Amato, prima di ribadire che comunque "non costituiscono patente di immunità al virus, ma ci permetteranno di conoscere meglio la reale diffusione del virus". (segue) (Rer)