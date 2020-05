Coronavirus: Lazio lancia indagine epidemiologica, 300mila test su operatori sanitari e polizie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi risulterà positivo – ha proseguito D’Amato – sarà sottoposto immediatamente al test molecolare con tampone naso-faringeo: se il tampone è negativo, vuol dire che il soggetto è venuto in contatto con il virus, ma ora non lo ha più, se invece è positivo e sarà messo in isolamento. Processeremo – ha proseguito D’amato – 10mila test al giorno e contiamo di avere i primi risultati già dal 25 di questo mese”. Ai test effettuati dalla Regione si aggiungeranno quelli che i singoli cittadini potranno fare, su indicazione del medico curante, recandosi nei 172 laboratori di analisi tecnologicamente attrezzati per effettuarli. In caso di positività, sarà sempre il medico di base a prescrivere, con ricetta dematerializzata, il tampone da effettuare in auto nel più vicino dei 17 presidi drive-in allestito dalla Regione proprio per effettuare i test molecolari in sicurezza. (segue) (Rer)