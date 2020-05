Coronavirus: Lazio lancia indagine epidemiologica, 300mila test su operatori sanitari e polizie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riteniamo – ha spiegato D’Amato – che si confermerà nella nostra Regione un tasso di circolazione bassa del virus intorno al 3 per cento, ma avendo un denominatore di 300mila unità questo ci consentirà di avere una qualità del dato molto più attendibile". Nel corso della conferenza stampa è toccato al direttore scientifico dello Spallanzani Giovanni Ippolito sottolineare come "l’indagine di prevalenza della Regione Lazio ha una finalità estensiva e non alternativa rispetto a quella nazionale, copre il 100 per cento della popolazione sanitaria, s’integrerà bene con quella nazionale fatta per sesso, strati di popolazione e categoria lavorativa. Uno sforzo di questo tipo – ha aggiunto Ippolito – non si è mai visto, potrà essere valutato a distanza monitorare persone e capire andamento del virus". (Rer)