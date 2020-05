Raid delle forze di Haftar sull'aeroporto di Mitiga, colpiti anche serbatoi di carburante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze dell’Esercito nazionale libico (Lna) comandante dal generale Khalifa Haftar, hanno lanciato almeno 80 razzi grad contro l’aeroporto di Mitiga, l’unico ancora funzionante nell’area della capitale Tripoli. Secondo quanto riferisce l’emittente l’emittente qatariota “al Jazeera”, citando fonti del Governo di accordo nazionale libico (Gna), vi sarebbero vittime. Quello di oggi è l’ennesimo attacco da parte delle forze affiliate al generale Haftar contro l’aeroporto di Mitiga e giunge dopo il raid condotto nella notte dello scorso 8 maggio sulle aree residenziali di Tripoli compreso il quartiere in cui risiedono le ambasciata di Turchia e Italia. Secondo l’Lna, presso l’aeroporto vi sarebbe un lanciatore di droni controllato dalle forze turche che appoggiano il Gna. La Turchia sostiene il governo di Tripoli insieme al Qatar. Alla fine dello scorso anno Ankara e Tripli hanno firmato un accordo di cooperazione militare che ha consentito alle forze del Gna di contrastare e respingere l’offensiva lanciata da Haftar nell’aprile 2019 per conquistare la capitale Tripoli. L’attacco ha colpito alcuni serbatoi di carburante della Brega Oil Marketing Company. Lo ha annunciato la compagnia petrolifera libica National Oil Corporation (Noc), di cui Brega è una controllata, in una nota sul suo profilo Facebook. Secondo la Noc, il raid ha provocato numerosi incendi, che starebbero interessando non solo i depositi di carburante, ma anche alcuni aeroplani presenti nello scalo. (Res)