Quirinale: da Mattarella messaggio su Ue e non indicazioni su Mes

- Il messaggio odierno sull’Europa del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha un "valore storico-politico e internazionale". È quanto precisano fonti del Quirinale. In pratica, non ci sarebbe "alcun invito al governo a rifiutare o accettare il Meccanismo europeo di stabilità (Mes). Il capo dello Stato nel suo intervento, facendo riferimento al Covid-19 e alla necessità di muoversi in ambito europeo per affrontare l'emergenza economica provocata dalla pandemia, aveva affermato: "avvertiamo la responsabilità di unirci nel sostegno alle vigorose misure di risposta alla crisi e alle sue conseguenze. Alle misure già decise e a quelle ancora da assumere". (Rin)