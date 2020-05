Coronavirus: Aimi (FI), quali rapporti tra M5s e la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le notizie che si rincorrono in questi giorni, unitamente alle immagini di Beppe Grillo che, già il 17 dicembre 2019, si presentò in pubblico indossando una mascherina, devono indurre a serie riflessioni: per questo ho ritenuto fondamentale e necessario presentare una interrogazione parlamentare affinché il Governo chiarisca quali sono i rapporti che intercorrono tra il M5stelle e il regime comunista cinese. Lo dichiara Enrico Aimi, senatore e capogruppo in Commissione Affari Esteri per Forza Italia. "Il loro 'Líder Máximo', Grillo, proprio quel 17 dicembre, per giustificare il fatto di indossare una mascherina, glissò con il suo solito modo di fare: ma è un fatto che, a fine novembre, Grillo era stato per ben due volte in 24 ore a colloquio con l’ambasciatore cinese a Roma (rappresentava il M5stelle in quel momento?) E già nel 2013 Grillo e Casaleggio si erano recati a far visita all’ambasciatore. E’ notorio l’accanimento politico del M5stelle per arrivare alla firma del memorandum per la Via della Seta e per l’utilizzo delle tecnologie 5G. A questo punto i dubbi e le perplessità, dati anche i ritardi con cui la Cina ha lanciato l’allarme sul coronavirus sono legittimi. E il M5stelle, oggi forza di governo, deve rispondere di tutto questo agli italiani", aggiunge. (Rin)