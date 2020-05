Ue: ministro Esteri tedesco Maas, ipotesi di Brexit "dura" sempre più probabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ipotesi di una Hard Brexit è sempre più probabile, dal momento che i negoziati fra Unione europea e Regno Unito sono fermi. Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas, in un’intervista al quotidiano “Augsburger Allgemeine”. “Trovo preoccupante che il Regno Unito si stia allontanando dalla dichiarazione politica congiunta concordata in merito alle questioni negoziali”, ha detto Maas. Il ministro ha spiegato che i negoziati sono “un pacchetto completo”, come si legge nella suddetta dichiarazione. (Geb)