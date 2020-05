Ue: Cambiamo con Toti, bene richiamo Mattarella, Unione sia all'altezza sfida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il monito del Capo dello Stato in occasione della Festa dell'Europa arriva dritto alle orecchie di una Unione chiamata a fronteggiare una sfida globale. Lo dichiarano i membri dell'esecutivo e i parlamentari di Cambiamo con Toti, Nicola Benedetto, Stefano Benigni, Massimo Berutti, Pino Bicchielli, Manuela Gagliardi, Adriano Palozzi, Claudio Pedrazzini, Gaetano Quagliariello, Paolo Romani, Giorgio Silli, Alessandro Sorte. "Questa emergenza sta mettendo a dura prova una UE che già prima mostrava scricchiolii degni di un ampio intervento di riforma. Ora senza poter intervenire sui burocratismi e gli ostacoli ideologici interni all'Unione, ci troviamo nell'urgenza di far fronte comune all'impatto economico che colpirà tutti i Paesi membri. Non sono dunque più tollerabili le spaccature interne né gli egoismi nazionali, né si tratta di fare appello alla solidarietà fra Paesi, quanto alla capacità dell'Unione tutta di essere all'altezza della sfida più importante della sua storia. Da qui si potranno vedere le prospettive future dell'Europa", aggiungono.(Rin)