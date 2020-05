Lazio: Zingaretti, riaperture anticipate solo con evidenze scientifiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le aperture anticipate saranno decise solo sulla base di evidenze scientifiche. È l'unica forma per dare sicurezza a cittadini e cittadine". Lo ha detto il governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti rispondendo nel corso di una conferenza stampa sulla possibilità di stabilire aperture anticipate delle attività rispetto alle decisione del governo nazionale. " Non si può riaprire con una percentuale di rischio troppo alta - ha spiegato Zingaretti - è anche una forma di tutela del nostro sistema produttivo. Il tema è ovviamente riapire ma farlo con un livello di sicurezza sufficiente consapevoli che senza un vaccino il rischio zero non c'è, ma possiamo comunque fare molto. Le ordinanze regionali saranno l'effetto delle valutazioni scientifiche fatte giorno per giorno". (Rer)