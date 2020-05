Somalia: militari etiopi ammettono di aver colpito per errore aereo African Express

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Etiopia ha ammesso di aver colpito per errore l’aereo che trasportava aiuti umanitari scambiandolo per un velivolo ostile in missione suicida. Secondo quanto riferisce il sito keniota “Kahawatungu”, l’Etiopia avrebbe ammesso di aver abbattuto il velivolo dall'African Express dopo che era volato così in basso tanto far sospettare un attacco dei terroristi di Al Shabaab. L'aereo keniota con un equipaggio di cinque persone si è schiantato lo scorso 4 maggio nei pressi della città di Bardale, nella regione meridionale di Bai. Il comandante della forze aree del Settore III dell'Etiopia della missione dell’Unione africana in Somalia, Alemu Ayene, ha dichiarato in una lettera che l'aereo stava volando in modo sospetto e non aveva risposto alle chiamate radio della base operativa etiope situata nei pressi dell’aeroporto di Bardale, secondo gli standard. "Le nostre forze hanno concluso che l'aereo stava cercando un obiettivo su cui schiantarsi”, si legge nella lettera. Il comandante ha difeso l’operato dei militari etiopi precisando che normalmente sorvolano la base provenendo da est, mentre l’aereo keniota proveniva da ovest. I leader del Kenya e della Somalia hanno ordinato indagini immediate e approfondite sull'incidente che ha visto anche la morte del capitano Hassan Bulhan, figlio del capitano Musa Hassan Burhan, proprietario dell'African Express. Dei sei membri dell'equipaggio, quattro erano kenioti mentre due erano somali. Il velivolo era partito dalla capitale Mogadiscio e aveva fatto scalo nella città di Baidoa prima di proseguire verso la città di Bardale, nella regione meridionale di Bai, dove si è schiantato a breve distanza dall'aeroporto.(Res)