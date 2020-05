Russia: Putin, proseguono programmi per fornire equipaggiamento moderno a Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I programmi per fornire all’esercito e alla flotta russa nuovo equipaggiamento verranno completati nonostante la pandemia di coronavirus. Lo ha affermato oggi il presidente russo Vladimir Putin. “Voglio ancora una volta sottolineare che tutti i programmi per migliorare l’esercito e la flotta russa verranno completati. Le nostre forze armate stanno ricevendo e continueranno a ricevere equipaggiamento moderno. Sappiamo che questi armamenti sono in buone mani”, ha aggiunto il capo dello Stato. Putin ha chiesto al ministro della Difesa Sergej Shoigu di ringraziare i piloti e gli organizzatori delle esibizioni aeree in occasione della Giornata della Vittoria, tenutesi in diverse città del paese. (Rum)