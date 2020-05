Corea del Nord-Russia: Kim si congratula con Putin nella Giornata della Vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha inviato un messaggio di saluti e congratulazioni al presidente della Russia, Vladimir Putin, e al popolo russo in occasione della Giornata della Vittoria, che si celebra oggi nel 75mo anniversario della fine della Grande guerra patriottica (la Seconda guerra mondiale) e della sconfitta del nazifascismo. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale nordcoreana “Korean Central News Agency” (“Kcna”). Il leader nordcoreano nel suo messaggio ha affermato che il popolo russo ha conseguito la vittoria “nella grande guerra di giustizia per distruggere il fascismo che minacciava il destino dell’umanità mostrando un eroismo e uno spirito di sacrificio senza pari, difendendo così il paese e proteggendo la pace e la sicurezza globali”. “Le imprese eroiche e le gesta storiche compiute dal popolo russo rimarranno a lungo nella memoria dei popoli di tutti i paesi che amano la giustizia e la pace”, si legge ancora su “Kcna”. Kim, stando a quanto riportato dall’agenzia, ha aggiunto che le relazioni tra i due paesi si stanno “sviluppando in conformità con le aspirazioni dei rispettivi popoli superando sfide e difficoltà di ogni sorta” sulla base dell’eredità della “preziosa tradizione di amicizia forgiata con i sentimenti dei compagni d’armi nella guerra sacra contro i nemici comuni”. (segue) (Git)