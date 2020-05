Corea del Nord-Russia: Kim si congratula con Putin nella Giornata della Vittoria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il messaggio è il secondo inviato da Pyongyang a leader stranieri da quando Kim è riapparso in pubblico dopo tre settimane di assenza. Il primo, definito “verbale”, è stato mandato al presidente della Cina, Xi Jinping: in quel messaggio, anch’esso riportato da “Kcna” ieri, Kim ha evidenziato “il fatto che la Cina stia registrando un successo nella prevenzione delle infezioni da Covid-19”. Il riferimento all’epidemia ha di nuovo alimentato i dubbi sulla presenza del virus anche in Corea del Nord, sebbene le autorità nordcoreane non abbiano dichiarato alcun caso di contagio. Oggi Xi ha risposto con un “messaggio verbale” di ringraziamento in cui, secondo l’agenzia di stampa ufficiale cinese “Xinhua”, ha sottolineato gli sforzi compiuti nel suo paese per mettere sotto controllo l’epidemia di coronavirus e ha espresso preoccupazione per la prevenzione e il controllo nel paese vicino e per la salute del popolo nordcoreano. Xi si è poi soffermato sullo sviluppo delle relazioni bilaterali, attraverso il rafforzamento della comunicazione strategica, degli scambi e della cooperazione, a beneficio dei due paesi e popoli e della pace, stabilità e prosperità nella regione. (Git)