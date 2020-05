Coronavirus: dichiarato guarito paziente italiano ricoverato in ospedale tedesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’italiano Claudio Facoetti, ricoverato nella Renania settentrionale-Vestfalia per Covid-19, è stato dichiarato guarito dalle autorità sanitarie locali. Lo rende noto tramite il proprio profilo Facebook lo stesso land tedesco, ricordando di aver accolto già da marzo diversi pazienti di Covid-19 provenienti da altri paesi europei. Facoetti era giunto a Bochum da Bergamo. Il primo ministro della Renania settentrionale-Vestfalia, Armin Laschet, ha espresso le proprie felicitazioni per Facoetti e ha ringraziato i medici e gli infermieri: “Grazie per tutti gli sforzi compiuti. Questo è un momento commovente. L’Europa è viva”, ha detto Laschet. Gli italiani ricoverati finora in Germania sono stati oltre 40.(Geb)