Sanità: assessore Lazio, chi ha maltrattato anziani fuori da sistema regionale

- Chi non ha rispettato le regole sarà messo fuori dal servizio sanitario regionale. Lo ha riferito questa mattina l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. Rispondendo alle domande dei cronisti nel corso di una conferenza stampa D'Amato ha spiegato: "Abbiamo monitorato fino ad adesso 600 Rsa con ispezioni in loco per la verifica degli adempimenti prescrizioni date dal febbraio scorso. Dove ci sono criticità abbiamo svolto degli audit per verificare la piena applicazione delle indicazioni regionali. Dove emergono situazione serie e gravi abbiamo proceduto allo svuotamento delle strutture con segnalazione alle autorità competente. Saremo molto severi con tutti - ha quindi affermato l'assessore - dove ci saranno situazioni gravi si procederà alla revoca dell'accreditamento presso il servizio sanitario regionale. Chi ha tradito gli anziani non può stare nel servizio sanitario regionale. In molte circostanze quello che abbiamo visto non è accettabile" (Rer)