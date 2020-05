Libia: Malta comunica a Commissione Ue che non impegnerà alcun assetto nella missione Irini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Malta avrebbe formalmente comunicato alla Commissione europea che non impegnerà più alcun assetto militare nella missione dell'Unione Europea EuNavFor Med "Irini" per far rispettare l'embargo sulle armi verso la Libia previsto dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu. Lo riferisce il quotidiano “Malta Today”. Malta vuole mantenere i suoi porti chiusi ai migranti salvati in mare a causa della pandemia di coronavirus. Il paese lamenta anche la mancanza di un quadro di ricollocazione dei migranti soccorsi in mare con gli altri paesi membri dell’Ue. Le autorità maltesi hanno riferito al Comitato speciale Athena (meccanismo che gestisce il finanziamento dei costi comuni relativi alle operazioni militari dell'Ue) che porrà il veto alle decisioni sull'operazione Irini che riguardano le procedure di spesa per lo sbarco dei migranti, le deviazioni sui porti e l’utilizzo di droni. Malta ha riferito alla commissione che sta affrontando una "crisi senza precedenti" e flussi sproporzionati a seguito del traffico di esseri umani e delle attività criminali nel Mediterraneo centrale, citando un aumento del 438 per cento degli arrivi verso Malta attraverso questa rotta. Il governo ha affermato che non vi è stato alcun sostegno tangibile e alcuna solidarietà da parte dei partner dell'Ue nonostante le numerose richieste di ricollocazione e di discussioni su una soluzione permanente.(Res)