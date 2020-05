Coronavirus: Spallanzani, raccoglieremo plasma guariti, ma no false speranze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul plasma dei guariti la Regione Lazio ha adottato un atto due settimane fa per avviare un modello di raccolta per mettere a punto la titolazione che è stata affidata a questo istituto del livello di neutralizzanti. Le notizie di stampa hanno bisogno di conferme e numeri, perché ancora parliamo di un numero basso di persone. E, come ha detto l'Agenzia del farmaco, è necessario adottare uno studio randomizzato controllato anche per non dare false speranze". Lo ha detto il direttore scientifico dell'istituto nazionale Lazzaro Spallanazani Giuseppe Ippolito rispondendo a chi gli chiedeva se il Lazio userà il plasma dei guariti per la cura del coronavirus. "Proprio ieri - ha proseguito Ippolito - è stato attivato il coordinamento di un programma nazionale a cui parteciperà il nostro istituto che metterà a punto la quantificazione valida per tutto il paese dei livelli di anticorpi protettivi. La Regione ha attivato una procedura per la donazione per organizzare questo sistema".(Rer)