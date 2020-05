Regno Unito: premier Johnson invita cittadini a "restare a casa" per festività Bank Holiday

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico Boris Johnson ha invitato i cittadini a restare a casa in occasione del fine settimana del Bank Holiday, festività in occasione della quale non ci si reca a lavoro il primo lunedì di maggio. "Grazie a tutti voi per quello che state facendo al fine di proteggere il nostro Sistema sanitario e le vite umane. In occasione di questa festività di Bank Holiday, per favore rimanete a casa, così da non inficiare tutto quanto quello che stiamo facendo sinora", ha scritto Johnson su Twitter. (Rel)