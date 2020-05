Fase 2: Agriturist (Confagricoltura), ripartire dalla campagna e dai borghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci avviciniamo ad un'estate da trascorrere preferibilmente nel nostro paese, senza affollamenti e con meno stress: una vacanza diversa, 'on the road' sulle strade poco battute, alla riscoperta dell'Italia dei borghi e delle campagne italiane, che contribuiranno a creare nuove esperienze e nuovi ricordi. "L'agriturismo può e deve giocare un ruolo chiave nell'estate della 'fase 2'. Muta radicalmente il concetto di turismo, che va ripensato e riorganizzato secondo le nuove esigenze del distanziamento sociale e della vacanza di prossimità. Termini certamente non affascinanti, che detteranno però le regole da osservare per il prossimo futuro" - sostiene Augusto Congionti, presidente di Agriturist, l'associazione che riunisce gli agriturismi di Confagricoltura. (segue) (Com)