Fase 2: Agriturist (Confagricoltura), ripartire dalla campagna e dai borghi (3)

- Gli imprenditori agrituristici contano i danni, ma soprattutto guardano al futuro e chiedono di riprendere l'attività al più presto, con lo stesso trattamento che è stato riservato alle strutture alberghiere. "La materia agrituristica è demandata alle Regioni – osserva Congionti – ma in questo momento è necessario un coordinamento dell'azione politica, con regole semplici, immediate, meno gravose sul fronte burocratico, che permettano a tutti gli operatori di ripartire, alla stessa velocità e con gli stessi tempi in ogni parte d'Italia". "Per l'estate, in alcune località, ci sono pure timidi segnali che potrebbero concretizzarsi in presenze di stranieri – conclude il presidente di Agriturist -. Siamo pronti a ricominciare e a farlo in piena sicurezza". (Com)