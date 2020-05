Ue: Galizia (M5s), proseguire impegno per Unione più equa e unita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea è nata come una scelta coraggiosa, complessa nella sua unicità, ma connotata sin dalle sue origini da un forte senso di solidarietà. L'emergenza Covid19 ha messo in crisi certezze ed equilibri, raggiunti con non poche difficoltà, specie a livello europeo. È pertanto stato facile sentirsi persi e disorientati. Ma la risposta europea non ha tardato ad arrivare". Lo afferma Francesca Galizia, capogruppo del MoVimento 5 Stelle in commissione Politiche Ue. "L'Europa ha difeso la sua unione tra Stati, dimostrando che il progetto europeo è ancora in grado di dimostrare solidarietà attraverso iniziative coordinate, condivise e partecipate. Ha prevalso il senso di integrità europea, di condivisione e di cooperazione tra gli Stati membri", aggiunge. "Dobbiamo tornare a credere nella nostra Europa e proseguire l'impegno per renderla più giusta ed equa, più madre che matrigna, più unita e solidale", conclude Galizia. (Rin)