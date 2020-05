Ue: sindaco Sala scrive a Commissione, più fondi per le grandi città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi cittadini di Milano, Amsterdam, Parigi e Barcellona hanno scritto una lettera alla Commissione europea, per chiedere più fondi per le grandi città. Lo ha fatto sapere il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, nel quotidiano video messaggio ai cittadini pubblicato sui social. “È giusto che il nostro governo combatta le sue battaglie, ma io sto facendo la mia: con le sindache di Amsterdam, Parigi e Barcellona abbiamo scritto una lettera alla Commissione e chiediamo più protagonismo per le grandi città”, ha detto Sala, precisando che “chiedendo più protagonismo, chiediamo più fondi per noi, per fare politiche sociali”. “Speriamo che ci ascoltino e insisteremo”, ha assicurato poi il primo cittadino. (Rem)