Coronavirus: viceministro Salute Sileri, su mascherine è stato fatto “un pasticcio”

- Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ha ammesso una serie di problemi relativi alla distribuzione delle mascherine per far fronte alla diffusione del Coronavirus. Parlando oggi a “Skytg24”, Sileri ha sottolineato che sulle mascherine "c'è stato un pasticcio perché vi erano delle mascherine che dovevano essere in pronta consegna per un totale di 12 milioni, ma poi gran parte non erano in pronta consegna”. Secondo il viceministro vi è stato un problema con i distributori, poi risolto dal commissario Domenico Arcuri. “Si sta già provvedendo alla distribuzione e sono sicuro che nelle prossime ore e nei prossimi giorni questo problema sarà superato", ha aggiunto Sileri. Il viceministro ha inoltre sottolineato la polemica sul prezzo fisso delle mascherine: “Attenzione avremo cinque produttori nazionali che provvederanno sempre in misura crescente alla produzione e alla distribuzione delle mascherine. Preferisco pensare che vengano prodotte in Italia e che il prezzo sia fisso, piuttosto che ricordarmi che fino a qualche giorno fa il prezzo nelle farmacie era dieci volte tanto".(Rin)