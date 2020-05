Cina-Corea del Nord: Xi risponde a “messaggio verbale” Kim, preoccupazione per coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha inviato oggi un “messaggio verbale” di ringraziamento al leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, in risposta a quello, sempre “verbale”, da lui ricevuto il 7 maggio. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale cinese “Xinhua”. Il leader cinese ha sottolineato gli sforzi compiuti nel suo paese per mettere sotto controllo l’epidemia di coronavirus e ha espresso preoccupazione per la prevenzione e il controllo nel paese vicino e per la salute del popolo nordcoreano, sebbene Pyongyang non abbia dichiarato alcun caso di contagio. Xi si è poi soffermato sullo sviluppo delle relazioni bilaterali, attraverso il rafforzamento della comunicazione strategica, degli scambi e della cooperazione, a beneficio dei due paesi e popoli e della pace, stabilità e prosperità nella regione. (segue) (Cip)