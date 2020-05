Cina-Corea del Nord: Xi risponde a “messaggio verbale” Kim, preoccupazione per coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’invio del messaggio di Kim, recentemente riapparso in pubblico dopo tre settimane di assenza, è stato annunciato ieri, 8 maggio, dall’agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord, “Korean Central News Agency” (“Kcna”). L’agenzia non ha precisato se il messaggio sia stato trasmesso in una conversazione telefonica o in una videoconferenza. Da quanto si apprende oggi da “Xinhua” sembrerebbe che lo scambio non sia stato simultaneo. “Kcna” ha precisato che nel suo messaggio Kim ha evidenziato “il fatto che la Cina stia registrando un successo nella prevenzione delle infezioni da Covid-19”. Il riferimento all’epidemia ha di nuovo alimentato i dubbi sulla presenza del virus anche in Corea del Nord. Tra le ipotesi della lunga scomparsa di Kim dalla scena pubblica c’era stata anche quella dell’isolamento per evitare il contagio. (Cip)