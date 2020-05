Ue: Mulè (FI), vogliamo vero dibattito in parlamento non mera informativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le divisioni nella maggioranza su questo e altri temi mostrano l'inconsistenza e l'incapacità del governo al quale chiediamo a gran voce di portare il "pacchetto europeo" in Parlamento, avviando un dibattito serio e democratico, non un'informativa, attraverso una votazione complessiva che metta in luce la reale volontà del Parlamento su questa misura e ovviamente sugli interventi economici che l'Europa mette sul tavolo: 100 miliardi per lo Sure contro la disoccupazione, 200 miliardi di prestiti della Bei per le imprese, 240 miliardi per la nuova linea di credito Mes e il piano più importante di intervento economico sostenuto da Forza Italia, il Recovery Fund. Lo afferma in una nota il deputato di Forza Italia, Giorgio Mule', portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, secondo cui l'accordo sul Mes trovato dall'Eurogruppo è una buona notizia. (segue) (Rin)