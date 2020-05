Ue: Mulè (FI), vogliamo vero dibattito in parlamento non mera informativa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un prestito decennale fino al 2 per cento del Pil, poco più di 36 miliardi per l'Italia, con tassi di interesse prossimi allo zero, senza Troika, con la sola condizione di utilizzare queste risorse per spese sanitarie o indirettamente collegate alla pandemia è un compromesso adeguato che potrebbe costare all'Italia non più di 500 milioni. La domanda in questo caso deve essere una sola: perché no? Quali motivazioni possono precludere l'accesso a questo "prestito"? Su questo vogliamo parlare, dibattere e votare in Parlamento, pretendiamo di essere ascoltati in Aula dopo aver letto fino all'ultima riga i "contratti", a cominciare dal nuovo Mes. Proprio come si fa in democrazia. Conte avvisato...", afferma Mulè. (Rin)