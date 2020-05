Terrorismo: Zingaretti, Aldo Moro indimenticabile protagonista nostra democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nove maggio, 42 anni fa veniva ucciso Aldo Moro, indimenticabile protagonista della nostra vita democratica". Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. "Ed proprio da quella ferita -si legge ancora- che oggi viene celebrato il Giorno della memoria per le vittime del terrorismo e delle stragi. La stagione della lotta al terrorismo ci ha visto insieme, uniti tra tante differenze, culture, colori per combattere contro una minaccia pericolosa. Allora abbiamo sconfitto la violenza e la paura, siamo riusciti a voltare pagina. Oggi ricordiamo le vittime, i tanti caduti innocenti di un tempo lontano. Una memoria che non sia sterile o solo formale, il sacrificio di tanti non va dimenticato. Quelle straordinarie energie presenti nella società italiana -conclude il post di Zingaretti- possono essere un riferimento, un esempio prezioso: insieme ce la faremo". (Com)