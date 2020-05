Ue: sindaco Sala, di cara e vecchia Europa non possiamo fare a meno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha dedicato il quotidiano video messaggio social alla festa dell’Europa. “Io sono un europeista convinto e oggi è la festa dell’Europa, una ricorrenza importante. Tutti noi abbiamo rispetto all’Europa sentimenti contrastanti, la vorremmo diversa, però io non vedo un’alternativa all’Europa, anche perché in passato ci siamo riferiti a volte al sistema atlantico, ma se il sistema atlantico è incardinato sugli Stati Uniti, è chiaro che oggi gli Stati Uniti stanno facendo una politica che guarda ai propri bisogni ed è chiusa su se stessa, per cui a noi rimane l’Europa, l’Europa che è basata su una storia, su un sistema di welfare istituzionale e politico veramente evoluto. Ed è un’Europa in cui bisogna cercare di essere protagonisti”, ha osservato Sala. “Io penso - ha concluso - che della vecchia e cara Europa non ne possiamo proprio fare a meno”. (Rem)