Francia: Assemblea nazionale vota in prima lettura per prolungamento stato emergenza al 10 luglio

- L’Assemblea nazionale francese ha votato in prima lettura per prolungare lo stato di emergenza sanitaria nel paese fino al 10 luglio. Nel testo di legge in questione è inserito anche il tema del progressivo allentamento delle restrizioni a partire da lunedì prossimo. Nella giornata di oggi i deputati dovrebbero riunirsi nelle commissioni congiunte per giungere a un compromesso sul testo, che potrebbe venire approvato definitivamente domenica sera. Nei giorni scorsi il premier Edouard Philippe ha affermato che l'uscita progressiva della Francia dal confinamento imposto nell'ambito della crisi del coronavirus "può essere intrapresa questo lunedì 11 maggio. È una nuova tappa contro l'epidemia. È una buona notizia per la Francia, per i francesi". "La buona notizia è che siamo in grado di confermare l'uscita dal confinamento sull'insieme del territorio metropolitano. La notizia meno positiva è che alcuni dipartimenti hanno dei risultati meno buoni del previsto", ha spiegato il capo del governo. (segue) (Frp)