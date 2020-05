Libia: ambasciatore israeliano all’Onu, sistemi d’arma iraniani giunti anche sul suolo libico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Libia sarebbero presenti dei sistemi d’arma di fabbricazione iraniana. A denunciarlo è l’ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite, Danny Danon, in un’intervista rilasciata al quotidiano “Jerusalem Post”. “Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite deve prendere in considerazione l'esito della fine dell'embargo sulle armi in Iran”, ha dichiarato Danon. Il prossimo ottobre il Consiglio di sicurezza deciderà se estendere o meno l’embargo sulle armi. "Il regime iraniano continua a trasferire illecitamente armi avanzate in tutta la regione, inclusa la presenza di un avanzato sistema fabbricato dall'Iran sul suolo libico”, ha sottolineato il diplomatico israeliano. "Queste azioni costituiscono una violazione dell'embargo sulle armi e un divieto delle attività di costruzione di missili balistici come determinato dal Consiglio di sicurezza", ha continuato il diplomatico israeliano. “Questa è un'ulteriore prova delle ambizioni del regime iraniano per l'influenza regionale", ha aggiunto. (segue) (Res)