Coronavirus: direttore sanitario Policlinico di Milano, è quasi fatta

- “Beh! È quasi fatta”. Lo scrive su Facebook il direttore sanitario del Policlinico di Milano Basilio Tiso. “Da 350 letti per malati di coronavirus - spiega Tiso - siamo scesi ad un centinaio. Il Policlinico e la Mangiagalli stanno tornando alla normalità. State piano piano tornando nei vostri reparti a riprendere la vita lavorativa consueta”. “Questa esperienza vi ha segnato profondamente e la ricorderete per sempre. Come ha segnato anche me a pochi mesi dalla pensione. Grazie a tutti”, conclude il direttore sanitario dell’ospedale maggiore di Milano. (Rem)