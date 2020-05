Coronavirus: Marin (Lega), per sostegno telematico coinvolgere psicologi, no a volontari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Creare un fondo di sostegno agli psicologi e coinvolgere queste evidenti professionalità nella definizione ed attuazione di protocolli di sostegno telematico o a distanza. Lo afferma la senatrice della Lega Raffaella Marin, segretario della commissione Sanità a Palazzo Madama. "Nella costruzione di queste relazioni di aiuto, si faccia prevalere competenza e capacità senza affidarsi, come parrebbe da alcune scelte dell'esecutivo, a volontari non formati, non specializzati e senza alcun titolo, perché l'elaborazione di un lutto, di uno stravolgimento della propria condizione quotidiana, è argomento serio ed estremamente rilevante, impossibile da paragonare ad una conversazione amicale sia pure desiderosa di offrire aiuto. Si coinvolgano, dunque, quegli psicologi già laureati ed in regola con l'espletamento del tirocinio che non potranno effettuare l'esame di Stato, e lo si faccia bene e presto: nelle nostre comunità c'è tanta gente che, se lasciata sola, sprofonderà nella disperazione", aggiunge.(Rin)