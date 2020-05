Traffico Lombardia: su D08 chiusure notturne tratto Castelletto Ticino-Sesto Calende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire interventi di ispezione delle gallerie, previsti in orario notturno, sarà chiuso il tratto compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate. In particolare dalle 21 di martedì 12 alle 6 di mercoledì 13 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate, verso la A8 Milano-Varese. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria a Castelletto Ticino, si potrà percorrere la viabilità ordinaria, con rientro sulla stessa Diramazione Gallarate-Gattico, alla stazione autostradale di Sesto Calende Vergiate, verso la A8 Milano-Varese. Dalle 21 di mercoledì 13 alle 6 di giovedì 14 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Sesto Calende Vergiate, si potrà percorrere la viabilità ordinaria, con rientro sulla stessa Diramazione Gallarate-Gattico, alla stazione autostradale di Castelletto Ticino, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.(com)