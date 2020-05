Scuola: Cappellacci (FI), no a discriminazione docenti paritarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stop alle discriminazioni tra i docenti delle scuole paritarie e i loro colleghi delle statali. E' la richiesta contenuta nell'interpellanza presentata da Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia-Sardegna al ministro della Pubblica Istruzione. "Mentre per i tre primi concorsi si fa riferimento, tra i requisiti di partecipazione, al servizio prestato presso il sistema scolastico nazionale, tale collegamento viene meno invece nella procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, la cui partecipazione è riservata esclusivamente ai docenti che hanno maturato i titoli di servizio nelle scuole pubbliche statali, con esclusione dei docenti con titoli maturati nelle scuole pubbliche paritarie. Viene così tradito quel riconoscimento di uguaglianza contenuto nell'articolo 1, comma 1, della legge n. 62 del 2000, che recita: 'Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali", afferma il deputato. (Rin)