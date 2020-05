Carceri: Carfagna (FI), sia tribunale sorveglianza di Roma a decidere su domiciliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era possibile evitare che i boss mafiosi tornassero a casa approfittando dell'emergenza sanitaria ed è indispensabile che una cosa del genere non accada mai più: il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ancora non riesce a uscire dal ginepraio da lui stesso creato. Lo afferma in una nota Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia. "Per questo, ci siamo assunti la responsabilità di presentare una proposta di legge, di cui chiediamo la calendarizzazione immediata, che eviterà di ripetere gli errori di questi giorni. Chiediamo infatti che d'ora in avanti sia esclusivamente il Tribunale di sorveglianza di Roma, dopo aver acquisito il parere del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, a decidere sull'applicazione e la proroga degli arresti domiciliari, oltre che sul rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena per chi ha commesso determinati reati particolarmente gravi", aggiunge. "Ci riferiamo naturalmente – chiarisce la parlamentare forzista – all'associazione di tipo mafioso e allo scambio elettorale politico-mafioso, ma anche al terrorismo, all'associazione finalizzata al traffico di droghe, al traffico illecito di rifiuti, al sequestro di persona, alla riduzione in schiavitù e alla tratta di esseri umani, al trasporto di immigrati clandestini, al contrabbando e alla contraffazione. Il Tribunale di sorveglianza di Roma è l'unico ad avere a disposizione tutte le informazioni necessarie a valutare la ʻstoria' dei singoli detenuti e quindi a poter valutare se in quel caso specifico la detenzione domiciliare possa essere opportuna o meno". (segue) (Rin)