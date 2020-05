Carceri: Carfagna (FI), sia tribunale sorveglianza di Roma a decidere su domiciliari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si tratta di voler insistere sul carattere punitivo della permanenza in carcere, né di sottovalutare l'emergenza sanitaria", spiega la presidente di ʻVoce libera'. "Ma soprattutto per chi si trova in regime di 41-bis, la necessità di impedire i contatti con il territorio è fondamentale, a maggior ragione in una fase in cui la criminalità organizzata ha già iniziato a far sentire la propria pressione su famiglie e imprese in difficoltà. Si tratta di una bomba sociale pronta a esplodere ed è un dovere dello Stato impedirlo, con provvedimenti di natura socio-economica, ma anche garantendo la sicurezza e il contrasto alla criminalità", conclude Carfagna. (Rin)