Ue: Cambiamo!, valutare il costo delle garanzie

- Il dibattito sulla sua convenienza o sull'alternativa del Recovery Fund, di cui non abbiamo ancora alcun dettaglio certo, sembra ridursi sempre di più alle modalità di accesso ai fondi: essendo entrambi fondi europei, che vanno garantiti da tutti i Paesi fondatori, il primo parametro di giudizio dovrebbe essere invece il costo della garanzia e dunque il rapporto con il vantaggio delle risorse disponibili. Lo dichiarano i senatori di Cambiamo con Toti Massimo Berutti, Gaetano Quagliariello e Paolo Romani. "Tale parametro è conosciuto per quanto riguarda il Mes, aldilà di tutte le considerazione sulle condizionalità, non lo è ancora per quanto riguarda il Recovery Fund: quest'ultimo dovrebbe essere agganciato al bilancio UE 2021/2027 su cui non c'è ancora accordo, e che per poter anche garantire il nuovo fondo dovrebbe vedere aumentati gli impegni annuali dall'1,2 al 2 per cento del reddito nazionale lordo per due o tre anni. In sintesi, nessuno degli strumenti europei messo in campo per questa crisi è senza costi. La partita giocata dal Presidente Conte in questo caso sembra solo dilatoria e distrattiva. Che almeno ci si concentri sull'evitare i ritardi nell'erogazione dei pochi fondi disponibili grazie agli scostamenti di bilancio votati dal Parlamento. Queste risorse devono arrivare immediatamente al tessuto produttivo del Paese", aggiungono.(Rin)