Continua ad aumentare il numero dei guariti dal Covid-19, costante anche il calo dei contagi

- Non si ferma l'aumento delle persone guarite dall'infezione da Sars Covid-2. Il totale è arrivato a 99.023. Lo riporta il bollettino della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia. Da ieri sono guarite 2.747 persone, in live calo rispetto sempre a ieri quando erano state 3.031. Sale oltre quota 30 mila il numero di persone decedute e positive al coronavirus. I decessi dall'inizio dell'emergenza sono infatti 30.201. Si tratta di 243 in più rispetto a ieri, in netto calo rispetto al giorno precedente quando erano stati 274. Continua inoltre il calo delle persone attualmente positive. Sono infatti 87.961 quelle che stanno ancora affrontando l'infezione, 1.663 in meno di ieri. Il numero di nuovi casi su base quotidiana è dunque di 1.327, in linea rispetto a ieri quando erano stati 1.401. Il numero totale di persone contagiate dall'inizio dell'emergenza sale invece a 217.185. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 31.983 in Lombardia, 14.107 in Piemonte, 7.730 in Emilia-Romagna, 6.187 in Veneto, 4.592 in Toscana, 3.176 in Liguria, 4.328 nel Lazio, 3.238 nelle Marche, 2.012 in Campania, 872 nella Provincia autonoma di Trento, 2.733 in Puglia, 2.127 in Sicilia, 911 in Friuli Venezia Giulia, 1.713 in Abruzzo, 502 nella Provincia autonoma di Bolzano, 119 in Umbria, 553 in Sardegna, 123 in Valle d’Aosta, 619 in Calabria, 152 in Basilicata e 184 in Molise. Per quanto concerne i tamponi utilizzati per diagnosticare il virus, la Protezione civile ha reso noto che ne sono stati effettuati 2.445.063 dall'inizio dell'emergenza. Di questi, 63.775 sono stati effettuati da ieri, in calo rispetto al giorno precedente quando erano stati 70.359. Sono invece 1.608.985 le persone sottoposte al test. I dati della Protezione civile segnalano un incremento record di nuovi casi in Molise, dove da ieri sono stati registrate ben 22 persone positive in più. Un aumento anomalo visto che la regione è ancora quella con meno casi in assoluto, 327, e sopratutto l'incremento nei giorni scorsi era stato limitato a poche unità. Dietro questa crescita esponenziale potrebbe esserci, secondo quanto ricostruito, un funerale al quale hanno partecipato diverse persone. (Rin)