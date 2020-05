Viterbo: Comune, ztl sospesa ma torna a pagamento parcheggio piazza Martiri d'Ungheria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prorogata fino al prossimo 17 maggio la sospensione della vigenza della ztl del centro storico di Viterbo, dell'area pedonale di corso Italia e zone limitrofe. Secondo quanto ricorda con una nota i comune di Viterbo, l'accesso è rivolto esclusivamente ai soggetti comunque autorizzati alla circolazione, senza presupporre alcuna incentivazione agli spostamenti non necessari. "La sospensione della ztl CS e dell'area pedonale -ha spiegato nella nota il sindaco Giovanni Maria Arena- è stata decisa lo scorso marzo, non appena entrate in vigore le misure restrittive governative, al fine agevolare la rapidità degli approvvigionamenti negli esercizi di vicinato esistenti nel centro storico e di velocizzare lo spostamento delle persone. Confidiamo di tornare lentamente alla normalità. Il 18 maggio riapriranno anche i negozi. Sarà pertanto necessario tornare a limitare l'accesso alle auto attraverso la riattivazione della ztl e dell'area pedonale". Da lunedì 11 maggio sarà invece ripristinato il completo funzionamento del parcheggio di piazzale Martiri d'Ungheria con la relativa riattivazione del pagamento delle tariffe. "Il parcheggio di piazzale Martiri d'Ungheria si trova in una zona centrale -ha spiegato nella stessa nota l'assessore alla mobilità urbana e alle società partecipate Enrico Maria Contardo-. Si è ritenuto opportuno facilitare la fruizione di servizi indispensabili erogati in centro e agevolare gli spostamenti brevi, attraverso l'utilizzazione del parcheggio, rendendolo gratuito, quale servizio pubblico di prossimità in una situazione emergenziale come quella che ha contraddistinto gli ultimi due mesi. Il Dpcm del 26 maggio 2020 ha consentito la progressiva riapertura delle attività commerciali e produttive. Gradualmente andiamo a ripristinare i servizi così come erano prima dell'emergenza". (Rer)