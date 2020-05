Ue: ministro Amendola, quest'anno Festa dell'Europa sarà una celebrazione particolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest’anno la Festa dell’Europa sarà una celebrazione particolare. "Siamo vicini a tutti i cittadini europei colpiti dalla pandemia, in una delle sfide più ardue in 70 anni di storia. Siamo consapevoli che senza solidarietà e unione tra paesi non potremmo affrontare questa crisi sanitaria e socioeconomica. Nessuno si salva da solo, l’Europa è la nostra comunità di destino”. Così su Facebook Enzo Amendola, ministro per gli Affari europei, che condivide un videomessaggio in occasione della Festa dell’Europa. “Negoziamo per un compromesso per politiche comuni europee tra Commissione, Bce, Consiglio e Parlamento. Tutti insieme per trovare strumenti nuovi e vie nuove al fine di rendere l’Europa più forte. Dalle crisi se ne esce con scelte coraggiose e soprattutto con una visione che guarda al nostro futuro”, spiega Amendola. "L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto” aggiunge il ministro citando una frase della dichiarazione di Schuman, pronunciata il 9 maggio 1950. (Res)