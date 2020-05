Mafie: Bartolozzi (FI), Commissione Antimafia avvii accertamento su legame scarcerazioni ed economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il report del 23 aprile dell'Osservatorio della direzione centrale della polizia criminale, costituitosi nell'ambito dell'emergenza Covid, conferma quanto da tempo lamentavamo circa la probabile infiltrazione nell'economia legale delle mafie: e le centinaia di scarcerazioni, nel trascorso mese, di criminali detenuti al 41 bis o in alta sicurezza ed il loro rientro a casa, ne conferma il rischio. Lo afferma, in una nota, la deputata di Forza Italia Giusi Bartolozzi, componente commissione nazionale Antimafia. "Le scarcerazioni di uomini del calibro di Domenico Pepe' del clan 'ndranghetista Piromalli, Giosue' Fioretto del clan dei Casalesi, Gino Bontempo della mafia messinese, come narrato stamani da Repubblica - prosegue -, paventa il reinvestimento di denaro da parte delle organizzazioni criminali in vari settori della nostra già fragile economia. Non vi è altro tempo da attendere e per questo abbiamo già chiesto al Presidente".