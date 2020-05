Giustizia: Verini (Pd), mozione sfiducia Lega contro Bonafede pretestuosa, serve unità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il responsabile del Pd per la Giustizia Walter Verini ha detto che la mozione di sfiducia della Lega contro il ministro dela Giustizia Alfonso Bonafede "ci sta in tempi normali, ma questi non sono tempi normali". "Ci sta, in tempi normali, che l'opposizione provi a far cadere il governo, ma questi non sono tempi normali - ha affermato Verini -. E' un'azione pretestuosa in questo momento in cui servirebbe unità. Certo, qualche falla c'è stata se sono scarcerati dei detenuti che erano al 41 bis, c'è stata qualche interpretazione poco rigida ad alcune norme, però ormai il danno c'è e non si può dire che la colpa sia direttamente del Ministro", aggiunge Verini su Radio Cusano Tv Italia, che parla poi delle dichiarazioni del magistrato Nino Di Matteo. "La cosa che stona è che un magistrato come Di Matteo, membro del Csm, vada in una trasmissione televisiva ad insinuare contro un ministro. Se lui avesse anche per un momento pensato che pezzi dello Stato fossero indulgenti verso boss mafiosi avrebbe dovuto intraprendere un'azione penale, non denunciare la cosa dopo due anni", dichiara Verini. (Rin)