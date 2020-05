Coronavirus: Marchetti (FI), emergenza volontariato, soccorso ai soccorritori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto lamentato da parte delle associazioni al Capogruppo di Forza Italia si tratta di un segmento consistente di attività e relativi rimborsi che vengono a mancare: "E manca oggi, manca domani – osserva Marchetti – ormai le associazioni sono allo stremo e hanno difficoltà a sostenersi e a pagare i loro pochi dipendenti. In un contesto in cui già la Regione fa arrivare i rimborsi col contagocce, queste settimane rischiano di essere la mazzata finale per un mondo associativo su cui poggia tanta parte dell’attività di assistenza sociosanitaria rivolta a tutti noi cittadini, e in particolare ai più fragili". Ecco dunque l’appello di Marchetti: "La Regione dal mondo del volontariato ha avuto tanto. E’ il momento di ricambiare. A Rossi chiedo di dedicare loro una delle sue millemila ordinanze. L’atto d’amore lo chiedo io alla giunta toscana Pd e Iv verso Misericordie, Croce Rossa e Pubbliche assistenze che, in Toscana in particolare, nei secoli hanno contribuito con la loro attività di volontariato a plasmare il civismo che contraddistingue la nostra terra. Ci soccorrono, la Regione adesso li soccorra". (Rin)